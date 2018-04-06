СМИ: Виктории Скрипаль отказали в британской визе

Виктории Скрипаль было отказано в выдаче британской визы, говорится в сообщении Би-би-си.

Ранее Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.

При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать — в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.

Сама Виктория заявила, что об отказе пока ничего не знает — с сотрудниками британского посольства она не общалась несколько дней.

Напомним, в пятницу стало известно об улучшении состояния Сергея Скрипаля — по словам врачей, он уже не находится в критическом состоянии.