СМИ: состояние Cергея Скрипаля существенно улучшилось

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль "идет на поправку", заявили представители больницы в Солсбери.

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4 марта Сергей Скрипаль был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом. По словам врачей, Скрипаль "хорошо реагирует на лечение", и врачи более не оценивают его состояние как критическое.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что отравившийся в Лондоне экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, до этого обращался в полицию, заявив об опасениях за свою жизнь.

Как пишет Telegraph, ресторан Zizzi, расположенный в центре Солсбери, был закрыт в качестве меры предосторожности. Местные власти уже распространили заявление, что угрозы для здоровья людей в Солсбери в данный момент нет. Однако местных жителей призывают немедленно обратиться в скорую, если они почувствуют признаки недомогания.

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