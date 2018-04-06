От Дерипаски до Миллера: новые санкции США против России

Руководство минфина США расширило санкции против России, сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой ведомства.

Таким образом, в санкционный список внесены, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

В список также вошли глава МВД России Владимир Колокольцев, глава "Газпрома"Алексей Миллер и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Американцы ввели санкции и против секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Кроме того, в списке 12 российских компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" (который, правда, и до этого был под санкциями США) и компании, принадлежащие Олегу Дерипаске.

"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", - сказал представитель администрации США.

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак.

"Но наиболее важно - это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", - заявил американский чиновник.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

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