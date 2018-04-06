Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

От Дерипаски до Миллера: новые санкции США против России

Мир

Руководство минфина США расширило санкции против России, сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой ведомства.

США внесли в санкционный список новые имена. 385515.jpeg

Таким образом, в санкционный список внесены, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

В список также вошли глава МВД России Владимир Колокольцев, глава "Газпрома"Алексей Миллер и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Американцы ввели санкции и против секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Кроме того, в списке 12 российских компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" (который, правда, и до этого был под санкциями США) и компании, принадлежащие Олегу Дерипаске.

"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", - сказал представитель администрации США.

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак.

"Но наиболее важно - это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", - заявил американский чиновник.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

Читайте также:

США ввели новые санкции против России

Темы санкции
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Lightning Network – не то, чем кажется
Вся правда о недвижимости
Вторичный рынок идеологически устарел
Формула небес
Астролог: рожденные 06.04 - экспериментаторы
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
США и Канада
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса. 

Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Россия отправит десант дипломатов вместо высланных
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов

Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".

Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Мир
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Происшествия
ЧФ объявил о готовности к охоте на украинских пиратов
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.04 - экспериментаторы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Китай: только рискните и увидите конец США
Мать — это звучит… дорого
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Что нас ждет без Благодатного огня?
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Что нас ждет без Благодатного огня?
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Что нас ждет без Благодатного огня?
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Что нас ждет без Благодатного огня?
В Киеве рассказали, кто уничтожит "Северный поток-2"
Что нас ждет без Благодатного огня?
Что нас ждет без Благодатного огня?
Четыре дома на западе Москвы заселят по программе реновации
От Дерипаски до Миллера: новые санкции США против России
Четыре дома на западе Москвы заселят по программе реновации
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Что нас ждет без Благодатного огня?
Макаревич пофантазировал о мире, где Сталин объединился с Гитлером
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался