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Источник Правда.Ру

На Украине сквозняки объявили советским мифом

Мир

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, специализирующаяся на развенчивании "советских мифов", выступила с заявлением, что украинцам не нужно бояться сквозняков.

На Украине сквозняки объявили советским мифом. 385506.jpeg

Супрун на своей странице в Facebook пояснила, что "наконец наступила весна, а вместе с ней и извечный спор: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают, чтобы окна были закрытым, потому что может быть сквозняк".

Она также отметила, что сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку, подчеркнув, что "для того, чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом и время от времени проветривать помещение".

"И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

"Другое дело - длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме", - подытожила Супрун.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в конце 2017 года украинские депутаты приняли во втором чтении и в целом Закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Он необходим для изменения системы здравоохранения. Фактически закон вступил в силу 1 января 2018 года.

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