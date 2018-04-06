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Источник Правда.Ру

Могли и казнить: экс-президента Южной Кореи посадили на 24 года

Мир

Центральный суд Сеула вынес приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которую приговорили к 24 годам тюрьмы.

Могли и казнить: экс-президента Южной Кореи посадили на 24 года. 385504.jpeg
Фото: Википедия

По данным СМИ, Пак Кын Хе задержали в конце марта прошлого года. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

Отметим, что прокуратура требовала для экс-президента 30 лет тюрьмы и около 95 миллионов долларов штрафов.

Коррупционный скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды.

Сообщалось, что руководила процессом Цой Сун Силь - подруга экс-президента страны Пак Кын Хе. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе была непосредственно вовлечена в коррупционные схемы ее близкой подруги Чхве Сун Силь. К такому выводу пришли следователи после нескольких недель интенсивного расследования, сообщил агентству Ренхап представитель прокуратуры.

Скандал изначально крутился вокруг давней подруги Пак Кын Хе 60-летней Чхве Сун Силь. Как выяснилось, она, не занимая никаких постов, получала доступ к секретным документам, вмешивалась в государственные решения, кадровые назначения, была замешана в коррупции, а также устроила с нарушениями свою дочь в один из столичных вузов.

Позже выяснилось, что фактически "в одной упряжке" с Чхве по многим вопросам работали два ключевых помощника президента: 57-летний Ан Чжон Бом, которого за его влиятельность неофициально называли "императором-помощником", и 47-летний Чон Хо Сон.

Темы тюрьма
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