Китай: только рискните и увидите конец США

Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.

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Как пишет государственное издание Global Times, это демонстрация надменного отношения к Пекину, с чем КНР определенно не станет мириться.

Китайская сторона отметила, что что американские власти "по-прежнему считают, что Китай и сегодня нуждается в уроках США и что они могут прибегать к любым односторонним мерам в отношении КНР, а Пекин будет внимательно и почтительно слушать и в страхе и трепете исправляться, любое сопротивление со стороны Китая для США в принципе неприемлемо, так как это нанесет оскорбление достоинству Вашингтона".

При этом в статье военного аналитика Минни Чан, опубликованной в South China Morning Post, констатируется, что угроза введения санкций со стороны Вашингтона вынудила Пекин демонстрировать мощь военного флота в Южно-Китайском море.

Отметим, 5 апреля Китай начал беспрецедентные по своим масштабам военно-морские учения. Это стало ответом на готовящиеся в регионе учения трех авианосных групп флота США.

Сообщается, что КНР задействует более 40 кораблей из Северного, Восточного и Южноморского флотов. По задумке командования, они должны продемонстрировать военную мощь Китая.

По сути, военно-морские учения Китая и США внешне напоминают угрозы введения торговых пошлин. Вашингтон пытается продемонстрировать свою силу, в ответ Китай заявляет о готовности отстаивать свои интересы.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай собирается повысить пошлины на товары из США. Эти меры предпримут для того, чтобы "сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий", сказано в сообщении министерства коммерции КНР.

Сообщается, что Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором.

Ранее сообщалось, что президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов на ряд наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну".

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