Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом

Представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что Россия никогда не будет другом Америки.





В ходе своего выступления в университете Дьюка в Северной Каролине Хейли пояснила, что "в нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ними".

Сообщается, что видеозапись ее выступления была опубликована на официальном канале учебного заведения в YouTube.

Хейли также подчеркнула, что американская сторона готова работать с Россией тогда, когда ей это нужно. Она добавила, что США также наносят удар, когда им это нужно и "именно так должно быть".

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что США замминистра обороны Джон Руд назвал Россию и Китай главной и растущей угрозой национальной безопасности. Заявление прозвучало на слушаниях в конгрессе.

"Россия и Китай предпринимают действия, направленные на перестройку мирового порядка, на изменение существующих государственных границ. Они представляют собой растущую угрозу для безопасности США, их союзников и партнеров", - пояснил замминистра.

Руд считает, что угрозы со временем будут только нарастать, и США, а также союзники, должны наращивать финансирование на военные нужды.

Руд также обвинил Россию в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это заявление он аргументировал посланием Путина Федеральному собранию, в котором речь шла о новых системах вооружения.

Чиновник добавил, что в нынешнем состоянии американские ПРО не могут в полной мере защитить США от стратегических сил России и Китая.