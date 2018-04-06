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Источник Правда.Ру

Как Россия заставит ООН раскрыть отравление Скрипаля

Мир

Московские власти рассчитывают, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет руководствоваться фактической стороной дела в деле об отравлении агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери. 

Как Россия заставит ООН раскрыть отравление Скрипаля. 385497.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

При этом версия Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери становится все противоречивее. Мировое сообщество ждет результатов расследования экспертов ОЗХО, которые побывали в Британии и собрали все необходимые образцы для определения отравляющего вещества.

Россияне ждут вариант highly likely прекратит свое триумфальное шествие по умам."У многих есть понимание, что доказательств российского происхождения вещества нет. Лондон построил схему на highly likely, выслал дипломатов, а теперь ссылается на то, что "вот сколько стран нам поверили", - пояснили эксперты. 

4 апреля британская лаборатория Портон-Даун выступила с заявлением, что не может  установить страну, где произвели отравляющее вещество. Представители МИД Великобритании также удалил твит главы Форин-офиса Бориса Джонсона от 22 марта, где он со ссылкой на Портон-Даун сообщает, что использованное при атаке вещество было "произведено в России".

По этому поводу лейбористы уже обвинили Джонсона в том, что он вводит публику в заблуждение.Вчера же Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, которая сообщила, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.

В разговоре с сестрой Виктория Скрипаль пообещала приехать в Лондон, если получит визу. На вопрос сестры о самочувствии Сергея Скрипаля Юлия ответила так: "Все нормально. Сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, все ОК". В настоящее время расследование инцидента продолжается. 

Стоит добавить, что британская Times уже писала о том, что газ "Новичок", которым, по утверждению британской разведки, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, был произведен на "военной исследовательской базе" в городе Шиханы Саратовской области России.

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