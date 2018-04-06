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Источник Правда.Ру

Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"

Мир

Украинская сторона нарушила собственное законодательство  в ситуации с капитаном российского сейнера "Норд", считают юристы.

Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда". 385496.jpeg

Адвокат Александр Руденко рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины и погранслужбы отказывались отпускать капитана крымского судна  Владимира Горбенко после истечения предельного срока его задержания.

Руденко пояснил, что ранее россиянина увезли в наручниках в суд в надежде на арест. По его словам, в законе чётко прописано, что при истечении срока задержания, человека должны из ИВС (Изолятор Временного Содержания) немедленно освобождать и, "если этого не делается, то это считается жёстким нарушением, за которое грозит уголовная ответственность".

Выяснилось, что вместо этого следственные органы "подогнали автомобиль пограничной службы, вывели человека , одели на него наручники, посадили в машину и в сопровождении ещё двух автомобилей поехали, как нам сказали в суд, но мы практически осуществляли погоню за ними, так как они ехали по городу 80-100 км/ч".

Стороны появились в суде в 21:40, где "следственный судья очень удивился, когда нас увидел. То есть, органы службы безопасности и погранслужбы в нарушение всех норм продолжили удерживать человека, когда уже не имели права этого делать и привезли его в суд, в надежде, что судья изберёт меру пресечения, но судья во всем разобрался".

Горбенко добавил, что чувствует себя "средненько...потому что за это время у меня было два гипертонических криза". Сообщается, что 4 апреля врачи зафиксировали у него высокое давление, но не смогли определиться, стоит везти его в больницу или нет.

Со своей стороны, остальные члены экипажа российского сейнера "Норд", которое было задержано украинской погранслужбой, не намерены возвращаться без капитана. Напомним, суд в Херсоне принял решение перенести избрание меры пресечения капитану российского рыболовного судна на 6 апреля. Остальным членам экипажа запрещено покидать судно, которое находится в Бердянске. 

Напомним, 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России.

По данным СМИ, на борту судна "Норд" находился экипаж из 10 человек. Пограничники остановили его в 15 милях от Обиточной косы за "нарушение порядка выезда из Украины". 

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