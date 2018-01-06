ЕС хочет компенсации от России за продовольственное эмбарго

Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд в год, поскольку Россия якобы незаконно ввела запрет на ввоз европейской свинины.

Претензии по этому поводу рассматривались во Всемирной торговой организации. На этой неделе дело о компенсации было направлено ВТО в арбитражный суд, который и должен решить, насколько справедливы претензии ЕС на возмещение.

Как утверждает издание Politico, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела неправомерный запрет на ввоз свинины, из-за чего датские, немецкие и голландские фермеры испытали "тяжелый удар".

Размер компенсации, которую требует Евросоюз, равна общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Кроме того, эта сумма будет ежегодно повышаться на 15%. Эту разницу Евросоюз намерен получить с дополнительного тарифа, который будет взиматься при ввозе российских продуктов в страны ЕС.

По мнению Politico, эти меры свидетельствуют о том, что чиновники Евросоюза начинают оспаривать законность "политически мотивированных" продуктовых санкций против ЕС, введенных Россией. Напомним, что эмбарго было введено Москвой в ответ на ограничительные меры, предпринятые Евросоюзом и США.

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