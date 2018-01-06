Взглянуть на Крымский мост: в Черное море вошел эсминец Carney

Американский эсминец Carney прошел Босфор и вошел в Черное море, сообщает турецкий твиттер-аккаунт Yoruk Isik. Он отслеживает движение военных кораблей через Босфор.

Фото: Yoruk Isik

Эсминец, ставший первым кораблем ВМС США, зашедшим в новом году в Черное море, возможно, посетит порт Одессы.

Он уже бывал в украинских водах летом прошлого года. Тогда эсминец участвовал в учениях Sea Breeze 2017 и на его борт поднимался президент Петр Порошенко.

Эсминец Carney 2 декабря в четвертый раз отправился в разведывательный патруль из места своего базирования в испанском городе Рота. 3 января он покинул итальянский порт Бриндизи, где экипаж встречал Новый год.

Эсминец спущен на воду 23 июля 1994 года. Он способен нести 56 крылатых ракет "Томагавк".

В ноябре 2017 года входил в Черное море американский эсминец USS James E. Williams. Тогда представители Минобороны России заявили, что боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, тут же оказываются "на карандаше" российских радаров и "на прицеле" береговых "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота.

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