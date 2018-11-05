США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Глава Госдепа Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обратился к Российской Федерации и Китайской народной республике со "слабо завуалированным предупреждением" по Ирану.

Об этом пишет американское издание "The Washington Post".

Так, Майк Помпео предостерег Москву и Пекин от дальнейшего сотрудничества с Тегераном. Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что Вашингтон ввел ряд ощутимых санкций по отношению к богатому нефтью Ирану. Глава Госдепа США намекнул, что Россию и Китай ждут неприятные последствия в случае, если они продолжать вести бизнес с Ираном.

Любопытно, что какие именно действия предпримут Соединенные Штаты Америки, Майк Помпео умолчал. Он посоветовал всем следить внимательно за действиями Вашингтона и Тегерана, и тогда все станет ясно. Иран, отметил Майк Помпео, прекрасно понимает "что, зачем и почему" делает американское правительство.

Напомним, что вновь обозначившееся этой весной противостояние между США и Ираном вызвало бурю негодования в Европе и остальном мире. Дело в том, что Вашингтон обрушился с критикой на Тегеран именно в то время, когда государства стали активно сотрудничать с Ираном и вкладывать деньги в сделки с ним.

Отметим, что Майк Помпео и все остальные в правительстве США вряд ли всерьез рассматривают сценарий открытого вооруженного противостояния с Россией или же Китаем. Ранее, кстати, "Правда.Ру" писала о том, что руководство Североатлантического альянса призналось в том, что их постигнут серьезные проблемы в случае войны с РФ.

Фото: Википедия

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