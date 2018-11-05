Вступили в силу американские санкции против Ирана

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана вступили сегодня в силу. По словам американского правительства, они коснутся не только самого Тегерана, но также тех, кто ведет с ним бизнес.

Ранее о том, что Вашингтон введет торговые ограничения против Ирана, сообщил действующий президент США Дональд Трамп. Об этом стало известно еще несколько лет тому назад. В американском правительстве заявили, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не прекратит финансировать террористов, не свернет своего военного присутствия в Сирийской республике, а также не откажется от своей ядерной программы.

Любопытно, что Соединенные Штаты Америки некоторым странам все-таки разрешили вести бизнес с богатым на нефть Ираном. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в этот список не попало ни одного государства из Евросоюза. Для европейских стран Вашингтон, по-видимому, исключений делать не желает.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Корейская Народная Демократическая Республика внезапно вновь взбунтовалась против США. Дело в том, утверждает северокорейский МИД, что Пхеньян свою часть уговора выполнил и свернул свою ядерную программу. А вот Вашингтон, сетует главное дипломатическое ведомство КНДР, сворачивать свои санкции в отношении Северной Кореи не намерен.

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