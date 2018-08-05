Трамп назвал The Washington Post лживым СМИ и заявил, что не беспокоится о встрече сына с российским адвокатом

Американский лидер Дональд Трамп назвал The Washington Post лживым СМИ и подчеркнул, что его не волнует встреча сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой, случившаяся два года назад.
Президент подчеркнул, что его сын Дональд общался с гражданкой РФ, чтобы получить сведения об оппоненте, Хиллари Клинтон. В этой беседе не было ничего противозаконного, заверил Трамп в Twitter, обратив внимание на тот факт, что встречи такого рода — норма.
Продолжая мысль, автор поста посоветовал спецпрокурору Роберту Мюллеру и его приспешникам, пытающимся доказать, что Москва посадила в Белый дом президента, разобраться с нарушениями, которые совершили сотрудники министерства юстиции и ФБР. Не забыл Трамп и сравнить разбирательство с "охотой на ведьм", а также обвинить журналистское сообщество в умалчивании фактов об обмане и нарушениях, которые совершили при расследовании.
В этом контексте стоит пояснить, The Washington Post, ссылаясь на источники близкие к Трампу, опубликовал материал, в котором рассказал о переживаниях президента: его сын мог несознательно переступить черту закона на встрече в 2016. Тогда он согласился на беседу, надеясь получить сведения о Клинтон. Мюллер же видит в этом знак: штаб Трампа связан с РФ.
Ранее американская и российская сторона много раз комментировали ситуацию. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков даже говорил журналистам, что адвокат Весельницкая незнакома Кремлю.
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