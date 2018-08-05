Испания освободила террориста, приговоренного к 3 000 лет заключения

Террорист, приговоренный к 3 000 годам заключения, вышел на свободу в Испании. Санти Потрос отсидел в общей сложности лишь 31 год.

Фото: Fotodom.ru

Кадры того, как один из известнейших баскских террористов покидает тюрьму Топас, показало государственное испанское телевидение.

Мужчина участвовал в организации четырех десятков терактов, среди них наиболее кровавый в истории государства — в барселонском супермаркете Hipercor. Тогда, в 1987 году, погиб 21 человек. В тот же год преступника задержали во Франции, в этой стране он отсидел 13 лет, ему вменяли хранение взрывчатки и оружия. В 2000 годы Санти Потрос был передан испанской полиции. Суд приговорил его к 3 000 лет заключения, обвинив в 11 злодеяниях.

В 2006 суд объединил все дела в одно и срок значительно сократился — до 30 лет, это значило, что свобода "грозит" преступнику лишь в 2030, позднее срок уменьшили на 5 лет, а в 2008 было принято решение, что сроки, за которые преступник сидит в тюрьмах стран ЕС объединяются. Так, Потрос оказался на свободе зимой 2014, однако уже через месяц его арестовали за теракты в Мадриде и Барселоне (в 1986 и 1987 годах соответственное).

Так, 70-летний преступник провел в тюрьмах 31 год: во французской 13 и 18 в испанской. Ассоциация жертв терроризма осудила освобождение Потроса.

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