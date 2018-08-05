Порошенко "пропал". СМИ предлагают поискать в Испании или у берегов Сардинии

Неделя прогулов — столько "набрал" украинский лидер Петр Порошенко. Причина, как утверждает Страна. ua, в неумении побороть соблазн перед отдыхом за границей.

Издание отмечает, что президент пропал со всех радаров почти сразу после крестного хода в память о 1030-летии Крещения Руси. Молитвенное шествие прошло под эгидой УПЦ Московского патриархата.

Источник Страны. ua выдвинул два предположения о том, где же "прячется" Порошенко: владения в Испании или яхта у берегов Сардинии. К этому добавляют и третью — президент смирился с отпуском на любимой родине, однако решил провести его в тишине.

Напомним, что ранее стало известно о новогодних каникулах украинского лидера на Мальдивах, он обошелся в полмиллиона долларов. После этого летний отпуск Порошенко решил провести на Украине и даже поручил помощникам выбрать место.

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