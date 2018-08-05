Грузинский патриарх выступил против легализации марихуаны

Легализация марихуаны превратит Грузию в наркотический центр. Об этом после воскресного богослужения сказал грузинский патриарх Илия Второй, сообщает газета "Взгляд".

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Церковный лидер обратился к народу, призвав поберечь родину и ее будущее — детей. По мнению проповедника, легализация марихуаны сделает грузинскую землю привлекательной для тех, кто выбит "из нормального жизненного ритма".

Также иерарх напомнил, что наркотики — путь к падению, разрешить их, значит, позволить свершиться беззаконию.

В этом контексте стоит напомнить, что грузинский Конституционный суд отменил административное наказание за употребление марихуаны, а в конце 2017 года признал нарушающей права человека уголовное преследование за такое деяние. Ранее же увлечение марихуаной могло обернуться годом тюрьмы, а после изменений штрафом, равным примерно 200 долларам. Отметим, что покупка, хранение и продажа до сих пор караются по УК.

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