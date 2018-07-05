Британия пригрозила России "адом санкций" за вторую атаку в Солсбери

Инцидент в Эймсбери с очередным отравлением нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" вновь стал поводом для резких заявлений в адрес России со стороны Великобритании. Так, министр страны Саджид Джавид не исключил принятия новых мер в отношении России. По его словам, на сегодняшний день на первом плане стоят вопросы безопасности и расследование случившегося, но далее будет принято решение о дальнейших действиях.

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Напомним, что происшествие имело место 30 июня, в одном из домов в Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Позже в их организме были найдены следы отравления веществом, подобным "Новичку".

При этом в британском МВД заявили, что случившееся в Эймсбери с покушением на Скрипаля они никак не связывают.

Как ранее писала "Правда.Ру", член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня "мощным ударом по "делу Скрипалей". "Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому "делу Скрипалей". Что-то не так в самом британском королевстве", — написал он в своем "Твиттере".

О фактическом отсутствии "российского следа" в "деле Скрипалей", заявил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он считает, что произошедшее стало следствием внутренних недоработок британской стороны, ответственность за которые, как считает Швыткин, пытаются переложить на внешние силы. "Эти внутренние недоработки, если хотите, утечки соответствующих веществ, как раз происходят в Великобритании. И попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, — она провалилась", — заявил Швыткин.

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