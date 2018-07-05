В Telegram посмеялись над горе-расследованием "Дождя" о ЧВК Вагнер

Ряд телеграм-каналов высмеял неудачную попытку телеканала "Дождь" провести расследование о ЧВК Вагнер. Журналисты пока лишь опубликовали видеоанонс репортажа "Военкомат Россия", однако хватило и этого, чтобы представить уровень профессионализма авторов.

Как сообщает телеграм-канал "Товарищ Майор", журналисты "Дождя" якобы разыскали родственников погибших бойцов ЧВК Вагнер, взяв у них интервью. В начале видео родители "погибших" появляются на фоне могилы, затем — в доме, после — на фоне здания, напоминающего военкомат. Рядом с ним стоит "солдат", однако ни форма, ни прическа (длинные волосы) не соответствуют облику военных. На следующем кадре видно, что "военный" держит в руках явно бутафорский автомат Калашникова.

Как справедливо заметил автор телеграм-канала, репортерам явно не хватало фактологии, поэтому они решили прибегнуть к постановочным кадрам с наемными актерами, а также сыграть на чувствах убитых горем родственников.

Более того, по информации телеграм-канала "Мюсли вслух", чтобы получить нужную для репортажа информацию, они направили запрос о деятельности ЧВК в ООО "Конкорд" — компанию, специализирующуюся, согласно данным ОКВЭД, на деятельности ресторанов и кафе. Приводим появившуюся сегодня на канале "Товарищ Майор" переписку, слитую, по словам автора канала, одним из сотрудников "Дождя":﻿

В пресс-службе ООО "Конкорд" пояснили, что компания не работает на территории стран Африки, а также задали несколько вопросов самому каналу — действительно ли канал получает зарубежное финансирование, а его деятельность направлена на оскорбление патриотических чувств граждан.

Остается только гадать, ответит ли открыто телеканал на заданные вопросы и включит ли их в свой анонсированный репортаж.

С другой стороны, сложившаяся ситуация вокруг натужного расследования "Дождя" уже дает полную уверенность в том, что материал делается на скорую руку. Вместо объективной подачи острой темы зрители, вероятно, увидят сюжет, созданный в лучших традициях аналогичных псевдорасследований.