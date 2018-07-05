Google полностью отдал Крымский мост Украине

Переправа, соединяющая Керченский и Таманский полуострова, в Google Maps значится как "Кримський мiст". До этого разработчики сделали некий компромиссный ход: на одной части обозначения моста они добавили русское название, а на другой - украинское.

Фото: google.com

Но решение Google резко изменилось. Теперь переправа "волшебным" образом очутилась в Украине, судя по названию.

Пользователи заметили в начале недели "двуязычие" на Крымском мосту. Представители Google заявили, что знают о некорректном обозначении и пообещали исправить его. И, соответственно, это сделали.

Названия городов на крымском полуострове подписаны на русском языке также, как и имя Керченского пролива. А вот ситуация с улицами в Крыму иная: здесь все названия исключительно на украинском.

Неопределенность Google в своей позиции, глава Крыма Сергей Аксенов назвал "промежуточной стадией шизофрении".

Между тем все жители Крымского полуострова находятся под санкциями Google. Из-за решения американского руководства крымчане не имеют доступа к сервисам Google Apps, Google AdSense и Google Analytics. Аккаунты разработчиков в Google play заблокированы.