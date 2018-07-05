Украина готовится к третьему смертельному Майдану

Верховная Рада сегодня приступает к смене состава Центральной избирательной комиссии - и почти вся Украина понимает, что ее ждет третий Майдан. Последний. Потому, что смертельный.

По словам председателя парламента Андрея Парубия, «откладывать некуда, нужно принять решение». Он отметил, что уже в августе нужно «начинать определенные действия по подготовке к выборам президента».

Как пишет Независимая газета, новый состав ЦИКа объявит и дату выборов. Этот вопрос вызывает опасения у оппозиции. Напомним, в Конституции страны говорится, что выборы президента проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий действующего главы государства. Петр Порошенко был избран на внеочередных выборах в мае 2014 года, к исполнению обязанностей после инаугурации приступил в июне. Пятый год полномочий - 2019-й.

При этом выборы в марте, по словам представителей оппозиции, означают, что не будет соблюдена другая норма Конституции - о пятилетнем сроке президентских полномочий, поскольку голосование состоится за несколько месяцев до истечения этого срока. Есть опасения, что Конституционный суд решит эту коллизию таким образом, чтобы президентские выборы состоялись только в марте 2020 года.

Хотя представители «Блока Петра Порошенко» пояснили, что «в Конституции сказано не о календарных годах, иначе следовало бы указывать точное число месяцев президентских полномочий. 2019-й - пятый год президентства, в 2019-м будут проведены выборы, никто не собирается переносить сроки». Предполагается, что ЦИК назначит дату выборов на 31 марта 2019 года.

Потом речь зашла о новом избирательном законодательстве и новом составе Центризбиркома. Решения этих вопросов требуют от украинской власти западные партнеры. Верховная рада ранее успела принять в первом чтении Избирательный кодекс, но затем начался период внесения предложений и поправок. Поэтому до сих пор неизвестно, какими будут правила проведения выборов и успеют ли депутаты утвердить их к началу предвыборной кампании.

По мнению зампредседателя фракции Юлии Тимошенко «Батькивщина» Сергея Соболева, президентские выборы скорее всего будут проводиться по старому закону. Эксперты считают, что пропорционально-мажоритарная система, возможный подкуп избирателей и отсутствие реальной ответственности за фальсификации, могут снова повториться.

Что характерно, споры о составе и принципе формирования ЦИКа ведутся уже несколько лет. В июне 2014-го истек семилетний срок полномочий почти всех членов прежнего состава. Сегодня депутаты должны назначить 13 из 15 членов ЦИКа, после чего новый состав комиссии изберет председателя.

В февраре 2018 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента 14 кандидатур. Поскольку кандидатов на одного больше, чем вакантных мест, в Верховной раде состоится рейтинговое голосование: тот, кто наберет меньше всего голосов, не попадет в новый состав ЦИКа.

Как заявил один из руководителей «Оппозиционного блока», вероятный кандидат на президентских выборах Юрий Бойко пояснил, тот состав ЦИКа, который сейчас предлагается, - «это формирование фракциями президента и «Народного фронта» «карманной», абсолютно ручной комиссии. Наша фракция, третья по численности в парламенте, вообще не имеет представительства в ЦИКе. Это означает, что готовится масштабная фальсификация выборов». Та же «Батькивщина» может остаться вообще без своих представителей в ЦИКе по итогам рейтингового голосования, опасаются представители фракции. Сама Юлия Тимошенко уже заявила, что новый Центризбирком в любом случае будет «полностью подконтролен президенту, поэтому нет смысла надеяться на независимость комиссии...».

Со своей стороны, в «Блока Петра Порошенко» прямо заявили, что ситуацией могут воспользоваться внешние силы. По мнению представителя партии Вадима Денисенко, « будет предпринята попытка провести «революцию-3» после президентских выборов. Судя по всему, в первом туре победы не будет ни у кого, и существует высокая вероятность, что во втором туре не будет слишком большого разрыва... В таком случае будет предпринята попытка качнуть одну или другую сторону по поводу несогласия с результатом выборов».

И разумеется, со стороны пропрезидентского лагеря уже сейчас звучат заявоения по поводу действий российской стороны и гибридных угрох. Без этого политический процесс на Украине, с точки зрения ее политиков, был бы неполон.