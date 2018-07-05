США обещают жестоко наказать Германию за непослушание

Судя по всему, США намерены "наказать" Германию выводом 35 тысяч американских военных с баз НАТО на территории страны за неготовность поддерживать сферу безопасности в должном состоянии.

"Последнее предупреждение" может прозвучать уже 11-12 июля в Брюсселе — на саммите НАТО. Дело в том, что Берлин, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Бухаресте, должен увеличить военный бюджет. Однако до сих пор этого не произошло. Впрочем, претензия Дональда Трампа относится и к остальными странам альянса. На саммите он намерен потребовать от союзников увеличить к середине 2020 года оборонные расходы до требуемых 2% от ВВП.

Что касается Германии, канцлер Ангела Меркель ранее пообещала, что за ближайшие десять лет страна свои обязательства по безопасности сможет выполнить. В 2019 году военный бюджет будет увеличен до 1,34% от ВВП, а к 2025 году — до 1,5%.

По информации издания Washington Post, Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода или перевода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между руководством двух стран.

При этом источники подчеркнули, что на данный момент в Пентагоне лишь изучают различные варианты и, возможно, сотрясание воздуха на эту тему — всего лишь тактический шаг в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", Дональд Трамп уже предпринимал попытку призвать к порядку страны — члены НАТО (в частности, Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду), жестко потребовав от них в письменной форме не забывать о своих обязательствах и увеличить оборонные расходы.

По информации The New York Times, президент США сообщил в письме, что проводя время в ожидании, уже "теряет терпение".

Издание раскрывает часть содержания послания, в которой свои претензии Дональд Трамп адресует канцлеру Германии Ангеле Меркель. Помимо констатации недостаточности выделяемых в стране средств на оборону, Трамп утверждает, что такие действия Берлина делают уязвимыми и прочие страны-члены НАТО, а также — служат плохим примером для остальных членов альянса в вопросе отношения к своим обязательствам подобным же образом.

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