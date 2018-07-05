На грани Чернобыля: в реакторе бельгийской АЭС найдены дефекты

Нарушения в конструкции ядерного реактора АЭС "Тианж" в Валлонии обнаружили инженеры, представляющие компанию ENGIE Electrabel. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Soir.

Существенное нарушение в потолочной части бункера генератора зафиксировали в ходе обычной проверки. Работу третьего реактора приостановили 30 марта.

Исследователи решили проверить состояние и прочность остальных помещений, где находятся аварийные системы. Результаты оставили желать лучшего. Инженеры выяснили, что состояние бетона ухудшилось. Также они отметили, что в арматуре наблюдаются аномалии, которые появились в материале со времени строительства здания.

Такое нарушение может повлиять на прочность конструкций реактора. Его работа пока остановлена планово до 30 сентября.

Бельгийские службы контроля заявляют, что реактор будет запущен только в том случае, если все дефекты будут устранены и надежность помещений бункера будет подтверждена.

Ранее "Правда.Ру" писала, на румынской атомной электростанции произошла авария. Чернаводская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии страны.

По данным местных СМИ, специалисты проводили проверку 25 марта, когда появилась первая информация о неполадках на станции.

Cпециалисты пояснили, что неисправность не связана с самим ядерным реактором: авария произошла на одной из установок по производству электроэнергии.

Стоит добавить, что отключение реактора является стандартной процедурой ядерной безопасности, устранение проблемы не окажет негативного воздействия на персонал АЭС, население и окружающую среду.