Либеральная оппозиция требует от Трампа "задушить Путина и Россию"

16 июля в Финляндии пройдет встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. К последнему обратились живущие в США политэмигранты из России.
Трампу с коллегой предлагается обсудить ситуацию с политзаключенными в РФ. К примеру, запред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза призвал Трампа быть максимально жестким с российским визави. По его словам, "для бывшего сотрудника КГБ компромисс от собеседника рассматривается как признак слабости".
Кара-Мурза в кулуарах заседания Совета ООН по правам человека пояснил, что американскому лидеру стоило бы использовать встречу с Путиным для обсуждения темы политических заключенных в России.
Как пишет Независимая газета, по данным "Мемориала", в настоящее время в стране за политические или религиозные убеждения сидят 156 человек, а это больше, чем во времена СССР.
Он также напомнил, что Путину всякий раз удавалось очаровывать руководителей США, но в итоге все они закончили свое президентство с совсем другим отношением к Путину. Таким образом, и речи не может идти о сближении интересов между американской демократией и коррумпированным авторитарным режимом, подытожил Кара-Мурза.
Координатор фонда "Свободной России" в США Дмитрий Валуев также пояснил, что "путинский режим не является дружественным для Америки и не может быть ее союзником ни в каких вопросах".
"Диалог с авторитарным режимом должен быть ограниченным. Говорить можно о расширении кадрового состава посольства, новых бизнес-соглашениях, также можно обсудить ситуацию на юго-востоке Украины и в других регионах мира, где Путин поддерживает гибридные режимы», - высказал свое мнение основатель Славянского общественного конгресса США Виталий Атаев-Трошин.
При этом Трамп тему прав человека для себя приоритетной не считает, за что и подвергается критике американских правозащитников. Для него Америка - это компания, которой все должны платить, и если у нее убытки, то надо разобраться, кто виноват. Вообще, избирателей Трампа интересуют проблемы Америки, а не права человека. Вот исходя из этой логики он и будет действовать на переговорах с Путиным», - отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что у бывшего чемпиона мира по шахматам, либерала Гарри Каспарова опять шок от российских реалий. Причем в подобное состояние его умудрилось повергнуть пермское отделение общества "Мемориал". Из произошедшего Гарри Кимович сделал единственный вывод: всеми силами нужно выкорчевывать "коммунистическую заразу" в России, иначе нет у страны будущего.
Стоит добавить, что ранее общественная организация "Антифашистский антимайданный совет" предложила лишить российского гражданства политика Михаила Касьянова. По мнению активистов-правозащитников, Касьянов своими призывами к конгрессу США вмешаться во внутреннюю политику России и ввести санкции в отношении ведущих российских журналистов действует в интересах иностранного государства.
Глава антимайданного совета Евгений Шабаев заявил, что "Касьянов должен добровольно отказаться от гражданства России и переехать на постоянное место жительство в США, власти которых он просит ввести санкции в отношении своих сограждан. Поступать так может только человек, не уважающий ни население России, ни российские власти, не считающийся с конституционным строем и законами России.
"Ранее Касьянов действительно озвучивал намерение предложить конгрессу США ввести санкции в отношении журналистов Владимира Соловьева, Аркадия Мамонтова, Андрея Караулова, Константина Семина, Дмитрия Киселева, гендиректоров телеканалов Владимира Кулистикова и Олега Добродеева, а также депутата Госдумы, тележурналиста Алексея Пушкова.
Оппозиционный политик призывал США применить в отношении их "закон Магнитского", а также заморозить все имеющиеся активы, за "разжигание в стране атмосферы ненависти", которая, по мнению Касьянова, стала причиной убийства Бориса Немцова.
Читайте больше:
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.