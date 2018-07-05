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Источник Правда.Ру

Либеральная оппозиция требует от Трампа "задушить Путина и Россию"

Мир

16 июля в Финляндии пройдет встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. К последнему обратились живущие в США политэмигранты из России.

Либеральная оппозиция требует от Трампа

Трампу  с коллегой предлагается обсудить ситуацию с политзаключенными в РФ. К примеру, запред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза призвал Трампа быть максимально жестким с российским визави. По его словам, "для бывшего сотрудника КГБ компромисс от собеседника рассматривается как признак слабости".

Кара-Мурза в кулуарах заседания Совета ООН по правам человека пояснил, что американскому лидеру стоило бы использовать встречу с Путиным для обсуждения темы политических заключенных в России. 

Как пишет Независимая газета, по данным "Мемориала", в настоящее время в стране за политические или религиозные убеждения сидят 156 человек, а это больше, чем во времена СССР.

Он также напомнил, что Путину всякий раз удавалось очаровывать руководителей США, но в итоге все они закончили свое президентство с совсем другим отношением к Путину. Таким образом, и речи не может идти о сближении интересов между американской демократией и коррумпированным авторитарным режимом, подытожил Кара-Мурза.

Координатор фонда "Свободной России" в США Дмитрий Валуев также пояснил, что "путинский режим не является дружественным для Америки и не может быть ее союзником ни в каких вопросах".

"Диалог с авторитарным режимом должен быть ограниченным. Говорить можно о расширении кадрового состава посольства, новых бизнес-соглашениях, также можно обсудить ситуацию на юго-востоке Украины и в других регионах мира, где Путин поддерживает гибридные режимы», - высказал свое мнение основатель Славянского общественного конгресса США Виталий Атаев-Трошин.

При этом Трамп тему прав человека для себя приоритетной не считает, за что и подвергается критике американских правозащитников. Для него Америка - это компания, которой все должны платить, и если у нее убытки, то надо разобраться, кто виноват. Вообще, избирателей Трампа интересуют проблемы Америки, а не права человека. Вот исходя из этой логики он и будет действовать на переговорах с Путиным», - отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.            

 "Правда.Ру" ранее сообщала, что у бывшего чемпиона мира по шахматам, либерала Гарри Каспарова опять шок от российских реалий. Причем в подобное состояние его умудрилось повергнуть пермское отделение общества "Мемориал". Из произошедшего Гарри Кимович сделал единственный вывод: всеми силами нужно выкорчевывать "коммунистическую заразу" в России, иначе нет у страны будущего.

Стоит добавить, что ранее общественная организация "Антифашистский антимайданный совет" предложила лишить российского гражданства политика Михаила Касьянова. По мнению активистов-правозащитников, Касьянов своими призывами к конгрессу США вмешаться во внутреннюю политику России и ввести санкции в отношении ведущих российских журналистов действует в интересах иностранного государства.

Глава антимайданного совета Евгений Шабаев заявил, что "Касьянов должен добровольно отказаться от гражданства России и переехать на постоянное место жительство в США, власти которых он просит ввести санкции в отношении своих сограждан. Поступать так может только человек, не уважающий ни население России, ни российские власти, не считающийся с конституционным строем и законами России.

"Ранее Касьянов действительно озвучивал намерение предложить конгрессу США ввести санкции в отношении журналистов Владимира Соловьева, Аркадия Мамонтова, Андрея Караулова, Константина Семина, Дмитрия Киселева, гендиректоров телеканалов Владимира Кулистикова и Олега Добродеева, а также депутата Госдумы, тележурналиста Алексея Пушкова.

Оппозиционный политик призывал США применить в отношении их "закон Магнитского", а также заморозить все имеющиеся активы, за "разжигание в стране атмосферы ненависти", которая, по мнению Касьянова, стала причиной убийства Бориса Немцова.

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"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие

 

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