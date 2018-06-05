Проектировщик рассказал о скором обрушении моста через Днепр

Метромост в Киеве может обрушиться в любой момент. Такое мнение высказал его проектировщик Георгий Росновский.

Фото: википедия

По словам эксперта, сооружение, функционирующее с 1965 года, могло прослужить век. Однако для этого за конструкцией надо было следить должным образом. Мост же эксплуатировался так, что уже через 30 лет стал приходить в негодность. Экспертиза показала, что в конструкции множество трещин, кроме того, в плохом состоянии находится и арматура.

Росновский пояснил и причину такого плачевного состояния: виноваты пучки арматуры, ими в процессе стройки стягивали полуарки и не изолировали, как это полагается. В результате элементы начала разъедать ржавчина.

По словам специалиста, сейчас конструкции грозит обрушение. К такому выводу он пришел, ознакомившись с итогами обследования. В них написано, что нежданно для всех мост может сложиться словно домино.

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