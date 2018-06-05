Немцы требуют выслать посла США за "барское хамство"

Представители социалистической партии Германии и бывший глава социал-демократов Мартин Шульц объединились против американского посла Ричарда Гренелла. Он высказал мнение, что в Европе набирает силу партия консерваторов.



Германия разрывает с США?

По мнению возмущенных, такие заявления не совместимы с должностью дипломата, поэтому Гренелла необходимо отстранить и выслать из ФРГ, транслирует позицию N-TV.

Шульц подчеркнул, что задача посла — проявлять ровное отношение к государству, где ему пришлось служить. Представитель же Вашингтона этого не делает. Шульц сравнил его поведение с поведением адепта политического движения.

От главы партии "Левых" Сары Вагенкнехт прозвучали призывы об изгнании дипломата из ФРГ. По ее мнению, те, кто с позиции барина решает вопрос управления Европы, не могут быть дипломатами в стране.

Отметим, что Гренелл навлек на себя столько гнева из-за комментария, данного Breitbart. Поясняя ситуацию, связанную с возрастанием популярности консерваторов, он сказал, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца рок-звездой.