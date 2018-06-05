Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой

Украинский режиссер Леонид Кантер покончил с собой в Черниговской области.

Фото: личное фото Леонида Кантера на facebook.com

Как сообщает сообщает агентство УНИАН со ссылкой на издание «Высокий вал», тело продюсера компании "Лизард филмс" было обнаружено на хуторе Обирок в Бахмачском районе Черниговской области.

По данным правоохранителей, рядом с телом было найдено оружие. Информацию о самоубийстве Кантера подтвердил на своей странице в сети Facebook журналист Алексей Бык, ранее, как и Кантер, воевавший в рядах Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*.

Напомним, Кантер снял несколько десятков короткометражных фильмов, а также две полнометражных картины - "Добровольцы Божьей Четы" (2015) и "Миф" (2018). Это фильмы о войне на Украине.

По данным РБК, в 2017 году указом президента Петра Порошенко Слипаку было посмертно присвоено звание Героя Украины.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 18 марта на Украине скончался бывший пилот самолета Су-25 Владислав Волошин, которого подозревали в причастности к гибели малайзийского "Боинга 777" 17 июля 2014 года.

В правоохранительных органах сообщили, что "в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий области. Семья находилась дома вместе с мужем".

По одной из версий, Волошин выстрелил в себя из пистолета Макарова, сообщает телеграм-канал boris_rozhin. Сообщается, что на место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

Родственники пояснили, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.