Экс-шеф нацразведки США: мы крушили выборы и свергали президентов

Кто они - герои антитрамповского сопротивления? На этот вопрос попытались ответить американские журналисты.

По словам Bloomberg, среди них - есть персонажи с президентскими амбициями, такие как Берни Сандерс и члены Конгресса, такие как Максин Уотерс. Также среди них есть эксперты из левых СМИ, такие как MSNBC и доноры организаций либеральных активистов, такие как Джордж Сорос.

Но наибольший интерес вызывают бывшие высшие должностные лица из правоохранительных органов, разведки и военных. Это бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший глава ЦРУ Майкл Хайден и бывший директор Национальной разведки Джеймс р. Клэппер.

Именно наличие в этих рядах Клэппера удивляет больше всего. Логичнее было бы ожидать, что бывший морской резервист будет соблюдать военную традицию молчания по политическим вопросам. И уж точно не ждать сопротивления власти от человека, который курировал обширную разведывательную операцию, собирающую данные о миллионах американцев.

Но если прочитать новую книгу Клэппера "Факты и страхи" или, еще лучше, потратить 20 минут на разговор с ним, многие противоречия исчезают. По сути, Клэппер придерживается мнения, что Трамп является системной проблемой для традиционных ценностей США.

Но еще большую проблему представляют собой русские, утверждает Клэппер, снова возвращаясь к теме вмешательства хакеров в выборы. При этом в своей книге Клэппер довольно откровенно пишет, что США давно практикуют вмешательство в иностранные выборы, где американцев есть важный национальный интерес, подтверждая это 81 примером.

По сути, здесь звучит лейтмотив американской политики последних лет: "на протяжении всей нашей истории, когда мы пытались манипулировать выборами или влиять на них или даже свергать правительства, это делалось с учетом наилучших интересов народов этой страны и с проявлением традиционного американского уважения к правам человека".

Именно так бывший директор службы Нацразведки представляет себе демократию. По большому счету, пример Ливии, Сирии, Афганистана, Ирака и Югославии более чем показателен.

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James Clapper Has Some Thoughts on Donald Trump