Кандидат в конгресс США хочет легализовать педофилию и инцест

Белый американец Натан Ларсон, выступающий за педофилию, белое превосходство и право на изнасилование, баллотируется в Конгресс.

Фото: википедия

37-летний бухгалтер из Шарлотсвилля, отсидевший 16 месяцев в тюрьме за угрозу убить президента, идет независимым кандидатом по 10-му округу в Конгресс. Ларсон идентифицирует себя как "квази-неореакционный либертарианец".

Его платформа включает в себя легализацию наркотиков, ликвидацию всех правил, касающихся огнестрельного оружия и прекращение участия США в иностранных войнах, "возникающих из союза нашей страны с Израилем".

Неортодоксальная кандидатура Ларсона еще больше усложняет и без того дикую гонку в 10-м округе Вирджинии. Шесть демократов, в том числе один, который сказал, что президент Трамп представляет такую же угрозу демократии, как Усама бен Ладен, борются за выдвижение на пост республиканца Барбары Комсток.

Перед тем, как идти в Конгресс, Ларсон баллотировался в палату делегатов Вирджинии как независимый кандидат. В своем бессвязном, наполненном ненавистью потоке сознания он озвучил "манифест выборной кампании", напугавший всех участников процесса.

Поклонник нацистского лидера Адольфа Гитлера, Ларсон намерен восстановить "доброжелательное белое превосходство", патриархат, устранить законы о детском труде и легализовать ранние браки. Он также выступает за легализацию инцеста и детской порнографии. Когда его спросили, является ли он педофилом, Ларсон пояснил, что нет ничего ужасного в том, что люди являются тем, кем они есть.

По словам Ларсона, которые приводит HuffPost, "многие люди устали от политической корректности и ограничены ею". Он также отметил, что стране "нужно перейти к системе, которая классифицирует женщин как собственность, первоначально их отцов, а затем их мужей".

По сути, взгляды Ларсона на секс и пол характеризуются терминологией, часто встречающейся в женоненавистнических форумах теневого интернета на таких сайтах, как 4Chan. В его речи часто фигурируют альфы, беты, омеги и гаммы и прочие изыски гендерных позиционирований. Для Конгресса это несколько радикальнее, чем нужно, пишет издание.

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Nathan Larson is a pedophile and a white supremacist. And he's running for Congress