Как "Меджлис" и Киев приговорили Крым к мучениям

Депутат Верховной рады, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев выступил с заявлением, что Украина устроила Крыму реальные проблемы с водой.

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По его словам, на полуострове начались проблемы "после того, как мы перекрыли днепровскую воду". "Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", - заверил Джемилев.

Что характерно, Киев не собирается обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды через Северо-Крымский канал."Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупации полуострова, никаких других переговоров не намечается", - сказал депутат.

Этот метод Украина вообще старательно использует с 2014 года, когда после воссоединения республики с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена.

В России ответили на этот шаг бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Вопрос водоснабжения наряду с энергетическим и транспортным обеспечением, для властей Крыма является приоритетным

Напомним, в мае начал работу недавно построенный Крымский мост. Он стал самым дорогим подобным сооружением в Европе и входит в 5 самых дорогих мостов мира. За несколько лет до этого российский президент Владимир Путин дал старт работе второй нитке энергомоста в Крым из Краснодарского края, где полуостров "запитан" через срочно созданную систему ЛЭП и транфпорматоров от нового энергоблока Ростовской АЭС.

В настоящее время в Крым подается еще 230 МВт, что составляет более 80% требуемой для полного обеспечения Крыма мощности - и часть генерации дают крымские энергосистемы.

"Все социально значимые объекты в Республике Крым готовы к возможным перебоям с электроснабжением полуострова - школы, больницы, детские сады и т.д обеспечены автономными источниками питания и соответствующим резервом горюче-смазочных материалов",- заявили в МЧС Крыма. Кстати, министерство топлива и энергетики Крыма уже отчиталось - "на 580 социально значимых объектах в Крыму установили 702 генератора".

Но у Джемилева свое видение реальности и грани разумного.

* Организация запрещена в России