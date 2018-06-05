Британия: мальчиков обязали носить юбки

Частная средняя школа в Оксфордшире (Англия) запрещает своим студентам-мужчинам носить шорты в летние месяцы. Вместо этого администрация школы Chiltern просит, чтобы ученики носили более "гендерно-нейтральный" ансамбль, который включает в себя юбку, сообщает Zero Hedge.

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Руководители школы заявили, что юбки — "более официальная" альтернатива шортам, независимо от того, насколько неудобными они могут быть для юношей, учащихся в школе.

Неудивительно, что родители жалуются на странный дресс-код, который является частью школьной тенденции, принимающей "гендерно-нейтральную" форму. Ее цель помочь транссексуалам чувствовать себя комфортно.

Разумеется, родители других учеников могут быть уверены, что их дети также будут чувствовать себя комфортно: потому что, если они не хотят ходить в юбках, они могут носить блейзеры и брюки в изнуряющей жаре.

Этот шаг — следствие тенденции некоторых школ, принимающих политику нейтральную по гендерному признаку, помогающих ученикам-трансгендерам чувствовать себя органично. Многие школы теперь говорят, что юбки и брюки можно носить вне зависимости от пола. Ведь согласно Закону о равенстве, школы обязаны защищать учащихся-транссексуалов от дискриминации.

Об этом случае заговорили в выходные дни, так как на следующей неделе температура должна подняться до 26C (79F).

Школа ввела новую единую политику после того, как Ofsted, правительственная организация, отвечающая за поддержание образовательных стандартов, определила, что Единая политика школы была "неадекватной".

В августе школа, которая рассчитана на 900 учеников, но по состоянию на январь прошлого года насчитывала всего 507, присоединится к тресту Maiden Erlegh и станет академией.

Руководитель заведения Мойра Грин сказала: "В сентябре 2017 года, при поддержке родителей, Chiltern Edge приняла решение перейти к более формальной форме. Это было успешным. Maiden Erlegh Trust, в рамках подготовки к сентябрю 2018 года, искренне поддерживает принятие Chiltern Edge новой формы".

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