Иностранные инвесторы массово бегут в Россию

Иностранные инвесторы возвращаются в Россию после небольшой паники на предмет новых санкций США против ряда российских компаний.

По данным Центробанка, вложения в российские ценные бумаги восстановлены на 60%. В начале апреля нерезиденты вывели с фондового рынка 19 млрд рублей, но уже к концу месяца вернулось 12 млрд рублей.

Эксперты объясняют этот откат назад смягчением санкционной риторики и одновременным ростом цен на нефть.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел новые санкции против 38 российских компаний, чиновников и бизнесменов. Американские власти применили наиболее жесткий вариант ограничений, который не использовался ранее - блокирующие санкции SDN (Specially Designated Nationals). Под ограничения попали "Русал", En+, "Базовый элемент", "Ренова", группа ГАЗ и другие.

Хотя спустя неделю инвесторы вернули обратно 12 млрд рублей, подсчитали в регуляторе. Фундаментально российский рынок выглядит привлекательно, поэтому иностранцы довольно быстро восстановили свои позиции.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

К примеру, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными и оставляет за собой право на ответные меры.

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