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Источник Правда.Ру

Появились подробности встречи НЛО с американскими военными

Мир

В деле, связанном с НЛО, который армия США обнаружила в 2004 году, раскрыли новые детали. Эксперты предполагают, что это было не просто воздушное транспортное средство, но и одновременно подводная лодка.

Появились подробности встречи НЛО с американскими военными. 387696.jpeg
Фото: www.huffingtonpost.com.au

14 лет назад американским военным удалось зафиксировать так называемый "Tic Tac". Объект получил свое название потому, что внешне напоминал белую мятную конфету. Тогда в докладе отметили, что он феноменально быстро поменял высоту полета: с 60 000 футов до примерно 50 футов в считанные секунды.

Кроме того, пилоты, видевшие объект, предположили, что НЛО мог уйти под воду. Они заявили, что в месте, над которым летал объект, после его исчезновения появились волны, как будто несколько секунд назад здесь погрузилась подводная лодка.

Прямых доказательств этому не нашли. Однако в докладе военные отметили, что, возможно, им не удалось обнаружить объект из-за его маскировки.  

Луис Элизондо, бывший сотрудник военной разведки, указал, что есть информация, которую общественность еще не увидела. «Моя личная убежденность в том, что есть очень убедительные доказательства того, что мы не одни в этом мире», - сказал он в интервью CNN в декабре прошлого года.

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Невидимые НЛО следят за Землей
Темы НЛО США военные встреча с НЛО доклад военных
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