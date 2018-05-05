Экс-госсекретаря США Джона Керри "упекут" в тюрьму на три года?

Конгрессмен Девин Нунес потребовал заключить в тюрьму бывшего демократа Массачусетса в соответствии с Законом Логана



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Председатель Постоянного комитета Палаты представителей по разведке призывает бывшего госсекретаря Джона Керри стать первым человеком, арестованным по закону 1799 года.

Конгрессмен Девин Нунес (R-CA) потребовал заключить в тюрьму бывшего госсекретаря США в соответствии с Законом Логана, который теоретически может привести к трехлетнему периоду в федеральной тюрьме.

Утверждения последовали за новым докладом Boston Globe о бывшем госсекретаре Джоне Керри, который работал над ядерной сделкой с Ираном.

Закон, названный в честь пенсильванского лекаря Джорджа Логана, был подписан президентом США Джоном Адамсом 30 января 1799 года. При достаточно широком его толковании за нарушение этого закона теоретически можно было бы привлечь и юную американку Саманту Смит, написавшую в 1982 году письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.

Однако за истекшие 218 лет за нарушение закона Логана не осудили и даже не судили ни единого человека, хотя двоих пытались. Закон абсолютно беззуб, но при этом не вполне бесполезен, поскольку обе американские партии используют его как риторическую кувалду в политических сварах.

В 1798 году, когда между США и Францией завязалась так называемая Квазивойна, Адамс отправил в Париж трех посланников вести мирные переговоры, которые оказались безуспешными. Тогда во Францию отправился на свой страх и риск квакер и, соответственно, пацифист Логан.

Он встретился с Талейраном и Мерленом из Дуэ и заявил, что приехал не читать французам нотации, - хотя они захватили массу американских торговых судов и держали в темницах их экипажи, - а растолковать им происхождение антифранцузских настроений, царивших в Америке. Он объяснил их кознями британских недругов Франции, которые вели в США пропаганду против французов.

Либо на французов подействовали его речи, либо они уже были готовы к примирению, но через несколько дней после приезда Логана они сделали ряд шагов, разрядивших обстановку: сняли с Америки торговое эмбарго и выпустили плененных ими американских моряков.

Казалось бы, мирная инициатива Логана увенчалась успехом. Но по возвращении на родину, где уже настроились на войну, он обнаружил, что и Адамс, и Джордж Вашингтон, и их соратники разгневаны его миссией.

Составление закона, получившего его имя, заняло всего несколько дней. В палате представителей он прошел со счетом 58:36, а в сенате - 18:2.

Судить самого виновника торжества по закону его имени уже не могли, потому что тот не имел обратной силы. Более того, Логан был избран в сенат США и просидел там шесть лет, но так и не добился отмены закона Логана.

Вот, кстати, текст закона Логана:

«Любой гражданин США, где бы он ни находился, который без санкции Соединенных Штатов прямо или косвенно начинает или ведет какую-либо переписку или общение с любым иностранным государственным служащим или любым официальным лицом или его агентом, в отношении любых споров или противоречий с Соединенными Штатами, должны быть оштрафованы в соответствии с настоящим разделом или быть осуждены к тюремному заключению на срок до трех лет или оба наказания вместе».

Кстати, к бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну также собирались применить «закон Логана», но, кажется, не смогли. Удастся ли применить его r Керри, неизвестно.

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