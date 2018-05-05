В Женеве впервые прошел "Бессмертный полк"

Более ста жителей Женевы прошли торжественным маршем "Бессмертного полка" по набережным женевского озера.

Маршрут шествия был согласован с властями города и проходил мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций.

Совместно с русскими жителями города в акции "Бессмертный полк» участвовала и семья поляков, которая принесла портреты своих предков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Содействие акции оказали и представители постпредства РФ при женевском отделении ООН. Как пояснил российский представитель организации Геннадий Гатилов, расширение географии мероприятия свидетельствует о том, что современные жители Европы подвиге своих предков, которые отдали жизни за свободу народов мира.

По словам Гатилова, "отрадно, что это привлекает такое внимание швейцарской общественности и швейцарских властей, которые помогали в организации шествия".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в прошлом году рекорд был установлен не только в Москве. В Санкт-Петербурге, например, в шествии приняли участие более 700 тысяч человек, в Казани - более 120 тысяч, в Волгограде - более 125 тысяч, в Краснодаре - более 100 тысяч, во Владивостоке - более 50 тысяч. Более 1,6 миллиона человек присоединились к шествию "Бессмертного полка" в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, подчеркнули в МВД России.

А всего в "Бессмертном полку" в нашей стране в 2017 году приняли участие почти 8 миллионов человек. "В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 миллионов человек по всей стране", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" приняли участие 6,2 миллиона человек.

Это, пожалуй, лучший ответ на попытки раскрутить тему о том, что на "Бессмертный полк" "нагоняли по разнарядке". По "разнарядке" такое невозможно проделать. И, кстати, было бы любопытно услышать объяснение цифрам недавнего опроса "Левада-центра", который сообщал о почти троекратном сокращении числа желающих принять участие в шествии: с 67 до 26 процентов. В реальности же получилось с точностью до наоборот.