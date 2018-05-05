В США потеряли оружейный плутоний

Американские исследователи из Государственного университета Айдахо в США не смогли найти часть находящегося у них на хранении плутония.

Как пишет LiveScience, пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию Виктор Дрикс заявил, что во время учета радиоактивных веществ на месте оказалось 13 граммов плутония-239 вместо 14. Последний раз проверка проводилась в 2004 году.

Он отметил, что недостающий грамм поместили в защитные чехлы и отправили на захоронение. Однако запись о том, куда он отправился, была удалена из баз данных университета.

Дрикс добавил, что одного грамма плутония-239 не хватит для изготовления ядерной боеголовки, но этого достаточно для изготовления "грязной бомбы".

Штату Айдахо придется заплатить штраф в 8,5 тысячи долларов за небрежность при ведении документов. Также Комиссия по ядерному регулированию конфискует оставшиеся 13 граммов вещества на время проверки других протоколов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что под угрозой срыва оказались будущие миссии NASA по исследованию дальнего космоса в связи с нехваткой плутония-238.

В отчете Счетной палаты США говорится, что этот радиоактивный нуклид в последние несколько десятилетий стал незаменимой компонентой космических аппаратов, запускаемых во внешние области Солнечной системы.

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