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Крым назвал заявление Украины о блокаде Керченского пролива "вбросом"

Мир

Напомним, вчера украинский адмирал заявил о необходимости готовиться к блокаде Россией Керченского пролива. 

Крым назвал заявление Украины о блокаде Керченского пролива "вбросом". 386639.jpeg
Фото: instagram.com/anton_astrey

Украина ввела свою собственную экономическую блокаду Крыма. До этого с Украины в Крым ежесуточно ходили 95 поездов. Затем Украина прекратила также поставки электричества и пресной воды. Помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. Сейчас строят две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.

Постепенно Украина также прекратила поставки электричества и пресной воды. Так что, помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. По дну Керченского пролива в качестве временного решения был проложен кабель, но сейчас эту проблему решают более основательно, строя две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.

Правительство Украины протестовало против строительства моста. Якобы строительство ведется на незаконно оккупированной территории. Мост усилит и без того уже прочный контроль Москвы над Крымом.

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Темы крым керченский пролив
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