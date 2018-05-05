Крым назвал заявление Украины о блокаде Керченского пролива "вбросом"

Напомним, вчера украинский адмирал заявил о необходимости готовиться к блокаде Россией Керченского пролива.
Украина ввела свою собственную экономическую блокаду Крыма. До этого с Украины в Крым ежесуточно ходили 95 поездов. Затем Украина прекратила также поставки электричества и пресной воды. Помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. Сейчас строят две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.
Постепенно Украина также прекратила поставки электричества и пресной воды. Так что, помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. По дну Керченского пролива в качестве временного решения был проложен кабель, но сейчас эту проблему решают более основательно, строя две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.
Правительство Украины протестовало против строительства моста. Якобы строительство ведется на незаконно оккупированной территории. Мост усилит и без того уже прочный контроль Москвы над Крымом.
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