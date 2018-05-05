В Израиле рассказали, как спасли русский истребитель

Израильский министр обороны в отставке Моше Яалон рассказал об успешной работе, горячей линии между израильской и российской сторонами с 2015 года.

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По его словам, линия "спасает жизни, поскольку позволяет избегать недопонимания. В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересёк нашу границу на Голанских высотах"

Яалон в беседе с РИА Новости также уточнил, что если бы самолёт оказался сирийским, то военнослужащие Вооружённых сил Израиля сбили бы его.

Он добавил, что, когда военные выяснили, что летит русский самолёт, "то задействовали горячую линию для связи с Хмеймим: "Ваш самолёт вот-вот войдёт в наше воздушное пространство. Осторожнее!"

Напомним, ранее в Минобороны Израиля заявили, что ответят на действия сирийской стороны в случае, если Дамаск применит против страны российские зенитные ракетные комплексы С-300.

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив на подлете пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров, давший интервью "Правде.Ру". По его словам, Израиль недалек от перехода "красной черты", на что последует ответ России.

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