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Источник Правда.Ру

АНБ похвалилось рекордом по перехвату звонков

Мир

Руководители Агентства национальной безопасности США сообщили о перехвате более 534 млн звонков в 2017 году.

АНБ похвалилось рекордом по перехвату звонков. 386632.jpeg
REX/Shutterstock

В отчете организации говорится, что "общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников... и хранит в своих архивах, - 534 396 285".

Эксперты отмечают, что количество звонков может быть меньше, так как определённое их количество могло совершаться одним абонентом.

Также сообщается, что в список включены звонки с зарубежных и американских номеров.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал прекращение действия Патриотического акта в США, позволяющего ФБР и АНБ следить за американскими гражданами и собирать данные.

По мнению Сноудена, власти США разыгрывают "террористическую карту", чтобы вернуть практику массовой слежки.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на публикации в СМИ якобы о его выдаче Штатам. Сноуден отметил, что это лишь доказывает, что он никогда не работал на Россию.

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Темы анб звонки cноуден перехват
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