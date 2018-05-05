Руководители Агентства национальной безопасности США сообщили о перехвате более 534 млн звонков в 2017 году.
В отчете организации говорится, что "общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников... и хранит в своих архивах, - 534 396 285".
Эксперты отмечают, что количество звонков может быть меньше, так как определённое их количество могло совершаться одним абонентом.
Также сообщается, что в список включены звонки с зарубежных и американских номеров.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал прекращение действия Патриотического акта в США, позволяющего ФБР и АНБ следить за американскими гражданами и собирать данные.
По мнению Сноудена, власти США разыгрывают "террористическую карту", чтобы вернуть практику массовой слежки.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на публикации в СМИ якобы о его выдаче Штатам. Сноуден отметил, что это лишь доказывает, что он никогда не работал на Россию.
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