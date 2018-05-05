Пентагону разрешили пренебрегать санкциями против России

Американскому военному ведомству могут разрешить частично не соблюдать санкции против России. Пентагон хочет иметь возможность сотрудничать со странами, которые покупали российское оборудование.
Профильный комитет палаты представителей Конгресса США 9 мая рассмотрит проект бюджета военного ведомства, в котором и содержатся оговорки насчет соблюдения санкций.
В частности, Белый дом и Пентагон хотят получить возможность сотрудничать со странами, у которых были "связи" с Россией и которые покупали российское оборудование. Однако такие страны должны будут доказать, что "прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США", прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.
Напомним, ранее о необходимости "гибкого подхода" в вопросе санкций заявлял министр обороны США Джеймс Мэттис. Такое заявление Мэттиса содержится в письменных показаниях главы Пентагона перед конгрессом США, отрывки из которого были обнародованы в конце апреля.
"Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из антироссийских санкций), так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнеров", — было сказано в заявлении Мэттиса.
Напомним, США проявляют большое внимание к сотрудничеству с традиционными партнерами России в сфере поставок вооружений — речь, в частности, об Индии и Вьетнаме.
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