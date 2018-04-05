Юлия Скрипаль сообщила, что идет на поправку

Россиянка Юлия Скрипаль сделала заявление, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше.

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5 апреля на телеканале "Россия 1" была обнародована запись разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией.

Юлия сообщила, что чувствует себя хорошо и собирается вскоре выписаться из больницы.

В СМИ эту запись передала Виктория Скрипаль. Подлинность разговора корреспонденты не подтверждают.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

В настоящее время Юлия Скрипаль быстро поправляется, отметили медики. "Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", - пояснила директор больницы Кристин Бланшард.

По данным Telegraph, Скрипаль почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли и его дочь Юлию.

Известно, что экс-полковник ГРУ в России был осужден за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.