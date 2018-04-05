Успокойтесь: никто не даст искать правду в деле Скрипаля

Никто не будет искать правду в деле Скрипаля, надо это понять и отстаивать свои национальные интересы, не обращая внимания на антироссийский "информационый шум", считает политолог Никита Данюк.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила в среду, 5 апреля, что резолюция России, которая призывала к совместному с Великобританией расследованию покушения на Скрипалей в Солсбери, не была поддержана двумя третями голосов и поэтому не принята.

На исполкоме ОЗХО резолюцию России поддержали Иран, Китай Азербайджан, Судан и Алжир, еще 17 делегаций воздержались, а 15 проголосовали против. В итоге, не будет создана комиссия под эгидой ОЗХО с привлечением независимых экспертов. Соответственно, никаких образцов или же других материалов Россия не получит. Российская делегация озвучила план "Б" — сформировать из союзников внутри ОЗХО альтернативную следственную группу и провести свое расследование. Об этом заявил глава химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, "дело Скрипаля — это элемент информационной войны, которая ведется против России на различных площадках представителями коллективного Запада".

По мению политолога, нам пытаются продемонстрировать так называемую "трансатлантичную солидарность", при этом доказательная и нормативно-правовая база отметаются, а Россия "априори не рассматривается как страна, которая может апеллировать к нормам международного права, к договорам и протоколам организаций, потому что она по определению не права".

"Мы, естественно, будем проводить свои мероприятия, потому что нужно пытаться доносить до людей альтернативную точку зрения, но вряд ли результаты дойдут до "конечного потебителя", — сказал Никита Данюк в интервью "Правде.Ру". Эти шесть слайдов Лондона, напомнил политолог, содержали в себе тезисы о том, что Грузия подверглась нападению со стороны Москвы. А ведь международная комиссия по расследованию событий 2008 года пришла к выводам о том, что виновником военного столкновения являлась Грузия во главе с Саакашвили. Получается, что этого никто не помнит? Помнят, но замалчивают, сказал эксперт "Правды.Ру".

"Это логика информационной войны, когда важны информационные вбросы, а не аргументация и факты. К сожалению, действенных инструментов против этого нет, кроме сдачи своих национальных интересов и суверенитета. Но Россия на это не пойдет, поэтому Москве необходимо адаптироваться к этой реальности и отставить свои национальные интересы несмотря на негативный информационный шум от западных "партнеров", — сделал вывод Никита Данюк в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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