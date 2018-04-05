СМИ обнародовали запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой

В сети появилась запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией.

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Этот диалог прозвучал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Юлия Скрипаль сообщает, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

По поводу отца девушка заявила, что "у него все нормально, он сейчас спит". Она отметила, что "у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет".

Журналисты пояснили, что ее сестра Виктория Скрипаль сама передала запись телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером. Но при этом они не могут подтвердить его подлинность.

Ранее сообщалось, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.

По данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

В настоящее время Юлия Скрипаль быстро поправляется, отметили медики. "Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", - пояснила директор больницы Кристин Бланшард.

По ее словам, Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение...но продолжает получать квалифицированную клиническую помощь 24 часа в сутки".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория высказала мнение, что покушение могло быть совершено на его дочь Юлию.