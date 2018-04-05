Британию опять напугали до смерти. Не Россия

Власти Великобритании заявили, что Северной Корее в течение 18 месяцев с высокой степенью вероятности удастся завершить разработку баллистических ракет, способных достичь страны.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет комитета по обороне палаты общин парламента Великобритании.

Эксперты отметили, что ракеты потенциально могут нести ядерные боеголовки, в то время как Великобритания располагает ограниченным потенциалом противоракетной обороны.

При этом в минобороны заявили, что вряд ли Великобритания станет мишенью для северокорейских ядерных ракет, так как "режим не считает Великобританию угрозой".

В документе отмечается, что в тоже время командование Северной Кореи нацелено на США и Южную Корею.

"Прада.Ру" ранее информировала о том, что ситуация на Корейском полуострове обострилась после очередного запуска КНДР своей ракеты. После этого последовал обмен очень резкими заявлениями между США и Северной Кореей, которая пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

В ответ Дональд Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторое время накал страстей начал ослабевать и лидеры двух стран смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова.

Позже США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi - Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. В Пхеньяне заявили, что эти маневры являются проявлением необдуманного поведения, которое ведет страну к ядерной войне. Они лишь "подливают масла в огонь" и обостряют обстановку в регионе.