В Киеве рассказали, как расцвели бы Крым и Донбасс под контролем Украины

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман выступил с заявлением, что Крым, Луганск и Донецк достигли бы процветания, если бы остались под контролем Киева.

По словам Гройсмана, "у них было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди. Только представьте, какими экономически сильными были бы эти города".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский гимн обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Гройсман заявил, что его стране пойдет на пользу разрыв экономических отношений с Россией. Программа была рассчитана до 2020 года, но правительство без всяких обсуждений приняло решение о ее прекращении.

"Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - цитирует Гройсмана "Интерфакс".

Гройсман сообщил, что сейчас Украине надо строить свои заводы, развивать собственное производство. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил чиновник.

Программа, которая предусматривала экономическое сотрудничество с Украиной, касалось взаимодействия стран в различных сферах: торговле, транспорте, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной, а также формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов.

Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, "чем больше времени проходит с начала переворота в Киеве, тем менее для нас важными становятся отношения с Украиной".