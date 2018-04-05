Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что российских дипломатов выслали из Канады после прошлогодней "грязной кампании России" против министра иностранных дел страны Кристи Фриланд.

По его словам, высылка дипломатов из России связана с прошлогодней "грязной кампанией" Москвы против министра иностранных дел Кристи Фриланд.

При этом, как поясняет CBC.ca Трюдо старался избегать прямых обвинений в адрес президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что в интернет была вброшена "подтасованная информация" против Фриланд о том, что ее украинский дедушка был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

"Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию", - заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Оттаве.

Напомним, что дипломатов выслали из Канады в рамках поддержки Великобритании по "делу Скрипаля". Ранее издание The Globe and Mail сообщало, что Фриланд сама писала о родственниках, обнародовав статью в журнале украиноведения в 1996 году, которая гласила, что ее дед, Михаил Хомяк, был нацистским пропагандистом в издании Krakow News.