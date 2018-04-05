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Источник Правда.Ру

Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД

Мир

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что российских дипломатов выслали из Канады после прошлогодней "грязной кампании России" против министра иностранных дел страны Кристи Фриланд.

Канада отомстила России за

По его словам, высылка дипломатов из России связана с прошлогодней "грязной кампанией" Москвы против министра иностранных дел Кристи Фриланд.

При этом, как поясняет CBC.ca Трюдо старался избегать прямых обвинений в адрес президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что в интернет была вброшена "подтасованная информация" против Фриланд о том, что ее украинский дедушка был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

"Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию", - заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Оттаве.

Напомним, что дипломатов выслали из Канады в рамках поддержки Великобритании по "делу Скрипаля". Ранее издание The Globe and Mail сообщало, что Фриланд сама писала о родственниках, обнародовав статью в журнале украиноведения в 1996 году, которая гласила, что ее дед, Михаил Хомяк, был нацистским пропагандистом в издании Krakow News.

Темы Канада Джастин Трюдо
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