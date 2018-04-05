Названы страны, поддержавшие Россию по делу Скрипаля

Российское заявление в ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии поддержали больше десяти стран.

Посольство России в Нидерландах в Twitter перечислило государства, которые поддержали совместное с Москвой заявление и ситуации по "делу Скрипалей". ​В этот список вошли Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Проект, представленный Россией, Китаем и Ираном, предусматривал начало совместного - российско-британского - расследования инцидента.

Отметим, что для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство.

Итоги голосования были показательными: за предложение проголосовали шесть стран, против - 15, еще 17 предпочли воздержаться, а три государства вообще не участвовали в голосовании.

Таким образом, 23 страны - больше половины - на сторону Великобритании в этом конфликте не встали.

Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

При этом мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России.

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