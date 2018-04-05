Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названы страны, поддержавшие Россию по делу Скрипаля

Мир

Российское заявление в ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии поддержали больше десяти стран.  

Названы страны, поддержавшие Россию по делу Скрипаля. 385466.jpeg

Посольство России в Нидерландах в Twitter перечислило государства, которые поддержали совместное с Москвой заявление  и ситуации по "делу Скрипалей". ​В этот список вошли Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Проект, представленный Россией, Китаем и Ираном, предусматривал начало совместного - российско-британского - расследования инцидента.

Отметим, что для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство.

Итоги голосования были показательными: за предложение проголосовали шесть стран, против - 15, еще 17 предпочли воздержаться, а три государства вообще не участвовали в голосовании.

Таким образом, 23 страны - больше половины - на сторону Великобритании в этом конфликте не встали.

Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

При этом мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России. 

Читайте также:

Британия начала арест российского имущества

Вызов принят: Москва ответила на ультиматум Лондона

Глава британского генштаба предрек неожиданную войну с Россией

 

 

Темы ОЗХО Скрипаль
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Пасхальный кулич от А до Я
Формула небес
Астролог: рожденные 05.04 последовательны
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Чем ответила Россия на "ввод миротворцев" Порошенко
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Мир
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
В России началось строительство мормонских храмов
Общество
В России началось строительство мормонских храмов
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что арест владельцев группы "Сумма" не является единичной акцией, власти ведут жесткую политику в вопросах расходования бюджетных средств.

Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Общество
В России началось строительство мормонских храмов
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Дарья Касьянова Пасхальный кулич от А до Я Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.04 последовательны Соломон Соловьев Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Представлен научный метод, как правильно мыть руки
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Названы страны, поддержавшие Россию по делу Скрипаля
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Российские ученые нашли способ лечения рака березками
Российские ученые нашли способ лечения рака березками
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
О чем на самом деле Путин договорился с Эрдоганом
Россия отправит десант дипломатов вместо высланных
Россия отправит десант дипломатов вместо высланных
Россия отправит десант дипломатов вместо высланных
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался