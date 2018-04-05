"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории

Западные эксперты полагают, что "Адмирал Кузнецов" вошел в пятерку худших авианосцев за всю историю мирового флота. И как к этому относиться?

mil.ru

Как пишет The National Interest, главное отличие последнего от четырех других, "Кузнецов" все еще "в каком-то роде находится в строю".

Таким образом, ему еще предстоит вносить весомый военный вклад в обеспечение безопасности России. При этом издание отмечает, что доведение корабля до стандартов китайского авианосца "Ляонин" потребует финансовых вложений.

При этом аналитики отмечают, что предшественники "Адмирала Кузнецова" могли работать только с самолетами с вертикальным или коротким взлетом и посадкой.

Авианосец "Кузнецов" благодаря наличию трамплина позволил запускать обычные истребители. В ноябре 2016 года "Кузнецов" принял участие в своей первой военной операции против сирийских повстанцев.

Отметим, что в список издания также вошли британский Eagle, французский Bearn, японский Kaga и американский Ranger. Все они были построены еще до начала Второй мировой войны.

Стоит отметить, что о "ветхости" и "технических проблемах" "Адмирала Кузнецова" на Западе твердят постоянно. Осенью 2016 года, когда "Адмирал Кузнецов" проходил Ла-Манш, направляясь к берегам Сирии, следить за ним были отправлены британские корабли. Среди них был эсминец "Дункан", введенный в эксплуатацию в 2013 году. Спустя два дня корабль был отбуксирован в порт: как сообщили тогда в ведомстве Фэллона, из-за возникших "технических неисправностей". Тогда высказывались предположения, что речь шла о поломке силовой установки эсминца.

Ну а "ветхий" и "дымящий" "Адмирал Кузнецов" провел в походе несколько месяцев - с октября 2016-го по февраль 2017 года, пройдя за это время 18 тысяч морских миль.