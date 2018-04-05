Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса.

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Столтенберг поделился подробностями отношений Североатлантического альянса с Россией в ходе выступления в Университете Оттавы в Канаде. По его словам, пакет мер может быть одобрен на саммите НАТО, проведение которого запланировано на 11-12 июля.

Генсек НАТО подчеркнул, что "за последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым. И НАТО отреагировало решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги. Для последующего укрепления сдерживания и обороны".

Он также добавил, что реализация данных шагов необходима для усовершенствования альянса. "Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией. Россия - наш сосед, Россия все равно остается. Мы не стремимся изолировать Россию".Однако генсек НАТО отметил, что он "обеспокоен ростом агрессии" со стороны России - в том числе "нападением в Солсбери", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, с начала марта Лондон развязал беспрецедентную антироссийскую информационную кампанию по "делу Скрипаля" - бывшего агента ГРУ, который был отравлен в британском Солсбери.

Руководство НАТО в качестве реакции на "дело Скрипаля" заявило об отзыве аккредитации у семи сотрудников постпредства России при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Соответственно, численность постпредства сокращается до 20 человек.

Стоит добавить, что ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России.

А министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на московской конференции по международной безопасности, напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск, заявил, что "сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер".