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Источник Правда.Ру

Украина заявила, что воюет с Россией 300 лет

Мир

Власти Украины выступили с заявлением, что их страна "воюет триста лет" с Россией.

Украина заявила, что воюет с Россией 300 лет. 385448.jpeg

Как пояснил украинский заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, "это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но всё равно война продолжится. Она идет 300 лет".

Грымчак в интервью "112 Украина" пояснил, что  Москва пытается "расшатать ситуацию" и под "угрозой" находятся все регионы Украины. Ранее глава государства Петр Порошенко заявил о готовности к войне с Россией в случае ее интервенции.

Это не первое громкое заявление Порошенко. Он недавно выступал с заявлением, что Украина в будущем сможет построить межгалактический космодром. Президент в ходе заседания Совета регионального развития высказал мнение, что "круче было бы (нам) построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые, но важные шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной. К сожалению, война еще очень далека от завершения, хотя у нас есть свет в конце тоннеля".

Украинцы уже называли Незалежную родиной Wi-Fi и присваивали ей заслуги по производству Porsche и Lamborghini. В свое время спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что европейская цивилизация основана  украинцами: "Украина - государство, которое стояло у истоков европейской цивилизации. Украина была одной из тех стран, которая создавала Европу как явление, как цивилизационное пространство".

Также СМИ писали, что древние украинцы "выкопали Черное море, а украинский язык - самый древний и правильный. Украинские профессора различных наук докладывают, что Иисус Христос был украинцем". 

В свое время госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наградил историка Владимира Белинского за книгу по истории России под названием "Страна Моксель, или Московия". По его мнению, украинцы и русские не имеют ничего общего, а Россия - не славянское государство. "Она не имеет никакого отношения к славянам. Абсолютно. Ноль", - утверждал автор. По его мнению, русские - это потомки угро-финнов, которыми киевские князья лишь управляли.

Стоит добавить, что в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" от 16 марта 2009 года появилась статья Валерия Бебика "Большой скиф Будда: пророк, который не знал Бога?". В ней он утверждал, что Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине. 

В этой связи фантазии на милитаристскую тему смотрятся органично. Старший оборонный советник Стивен Сильверстайн из США, который работает на Украине уже год, считает, что российская армия объективно слабее украинской.

В своем интервью украинскому изданию 112. ua Сильверстайн пояснил, что Россия с ее "советскими подходами к организации своей армии" слабее Украины. По его словам, "в плане менталитета Россия намного слабее, в плане вооружения - гораздо сильнее". Поэтому, видимо, заявления о трехсотлетнем противостоянии и звучат.

 

Темы армия украина
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